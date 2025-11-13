Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası 41 Kooperatifle Büyüdü - Son Dakika
Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası 41 Kooperatifle Büyüdü

13.11.2025 11:04
Muratpaşa Belediyesi'nin açtığı Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 41 kadın kooperatifinin bir araya gelmesiyle güçlendi. Kadınların ekonomik katılımını destekleyen proje, el emeği ürünlerin satışına olanak tanıyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin sayıları 41'e ulaşan kadın kooperatifleri, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların üretime katılımını desteklemek, üretimde dayanışmayı artırmak ve el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda 2022 yılının Eylül ayında açtı.

İlk etapta 20 kooperatifle yola çıkan mağazada kooperatif sayısı 41'e yükseldi. Ürünlerini tüketiciyle buluşturdukları Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda bir araya gelen kadın kooperatifleri, ürün çeşitliliğinin artırılması, pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve mağazanın daha etkin bir satış noktası haline getirilebilmesi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Konsinye satış modelinin uygulandığı mağazada en çok tercih edilen ürünler arasında gıda ürünleri öne çıkıyor. Her kooperatife ayrı raf tahsis ediliyor ve ürünler doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da raflarda yerini alıyor.

