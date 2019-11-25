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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

6 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Demir, yaptığı yazılı açılamada, sendika olarak kadınlara yapılan şiddeti kınadıklarını ifade etti.

"Kadın toplumun yarısıdır" hareketiyle karanlık yapıların ve düşüncelerin yıkılacağına gönülden inandıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedir. Bizler Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş sendikası olarak kadınlara yapılan her türlü şiddeti kınıyor, 'Kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır' diyoruz."

Hizmet İş Sendikası, Resul Demir, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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