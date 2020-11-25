Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

AK Parti Isparta Kadın Kolları üyeleri

AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Kösenin açıklaması - Isparta

AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddette başvuranlarla çetin mücadelelerin devam edeceğini söyledi.

Kadınların Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık olduğunu ifade eden Köse, "Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşıdır. Dünya tarihini yazan iki şairden birisidir. AK Parti kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıldır kadının hayatın kaybedilmez bir parçası olduğu inancını defalarca kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle sonuna kadar mücadele etmiştir." diye konuştu.