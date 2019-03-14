Kadınlar Forum Mersin'de Hünerlerini Sergiledi
54 dakika önce
Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nin, Toroslar Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) işbirliğiyle gerçekleştirdiği atölye çalışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi.
Forum Mersin
Alış Veriş Merkezi'nin, Toroslar
Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) işbirliğiyle gerçekleştirdiği atölye çalışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi.
Forum Mersin, bu yıl 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında TORTEK işbirliğiyle keyifli bir atölye çalışmasına imza attı. Atölyelere katılan kadınlar, ahşap tepsi boyama ve alışveriş çantası yapımını uzmanlarından öğrendi. Kendi tasarımlarını keyifle ortaya koyan katılımcılar, bir arada üretmenin keyfine vardı.
Etkinlik sonunda tüm katılımcılara kendi üretimleri olan çalışmalar hediye edildi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
Akdeniz Kıyılarında Zehirli Aslan Balığı Tehlikesi Ortaya Çıktı
Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü
Mersin'de 6 Metre Boyunda Köpek Balığı Yakalandı
Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız