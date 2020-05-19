Kadir Gecemiz mübarek olsun - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu müjdelenen, Ramazan Bayramı'nın habercisi kadir gecesini idrak ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında müslümanlar, bu gece evlerinde ibadet ve dua edecek. İslamiyette bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu kutlu gecede müminler yüce mevlaya yönelecek, eller semaya açılacak.

Ramazan Bayramı'nın habercisi Kadir gecesi, korona virüs önlemleri kapsamında bir süredir toplu ibadete ara verilen camilerde değil evlerde idrak edilecek.

Eyüpsultan ve Selimiye Camii'nde düzenlenecek olan programlar sosyal medya aracılığıyla yayınlanacak.

(İHA)