Kadir Has taraftarla buluştu

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar, 275 seyirci stada girdi. - KAYSERİ

Geçen sezon Kayseri'de oynanan Göztepe maçından bu yana kapılarını seyirciye kapatan Kadir Has Stadyumunda Demir Grup Sivasspor maçında az sayıda seyirci alındı.

Bilim Kurulu tavsiyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu kararı çerçevesinde Süper Lig maçlarında seyirci alınmaya başladı. Bu karar neticesinde Kayseri Kadir Has Stadyumuna seyirci alındı.

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