Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıkarılıp, servisteki odasına alındı. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sosyal medya hesabından açıklama yapıp, "Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir. Ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de hızla olumluya dönüştürmektedir" dedi.

Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı. Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın 21 Kasım'da aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı. Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Bugün sağlık durumu daha iyi olan Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi. İnanır, yoğun bakımdan çıkarılarak, nöroloji servisindeki özel odaya alındı. İnanır'ın geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takibinin odasında da devam edeceği bildirildi.Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır'ın bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir. Ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz. Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorları Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken 'Sevgi emektir' sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum" dedi.