KAEÜ, UNİKOP Dönem Başkanlığını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine devretti - Son Dakika

Birliğin 2020 Yılı Dönem Başkanlığını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, KAEÜ Rektör Yardımcısı ve UNİKOP Stratejik Planlama Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt 'un, dönem içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, UNİKOP Dönem Başkanlığı 2021 Yılı 1. Olağan Üst Kurul Toplantısı'nın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

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