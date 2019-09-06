Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye, bir otomobilin dikkatsizlik sonucu geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan iki gence, geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil yanlışlıkla çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan Mert Murat Duramaz yere düştü. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anını anlatan iki arkadaş ise olay sonrası adeta şoka girdiklerini dile getirdi. Aracın çarpması sonrası yere düşen isim olan Mert Murat Duramaz, olay anında arkadaşı ile birlikte tavla oynadıklarını belirterek, "Araba geri geri geldi ve bize vurdu. Şoför, bizi fark etmediğini söyledi. Vurmanın etkisi ile ben yere düştüm. Ondan sonra kalktım. Şoför ne bizle ilgilendi ne de başka bir şey yaptı. Mekan sahibine 'Masraflarınızı karşılayayım' dedi. Sonra baktı, 'Arabam çizildi' dedi. Ondan sonra kaldığı yere gitti, arabayı park etti" şeklinde konuştu.