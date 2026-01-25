Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

25.01.2026 09:57
İstanbul Kağıthane'de iki ailenin bir araya geldiği nişan töreni sırasında bir kadının sözlü taciz edildiğini iddia etmesi sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Akraba iki grup arasında çıkan kavga sokağa taşarken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de nişan töreninde bir kadının sözlü taciz edildiğini iddia etmesi üzerine akraba iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Tekme ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralanırken polise direnen 1 şüpheli gözaltına alındı. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki ailenin bir araya geldiği nişan töreni sırasında bir kadın diğer ailedeki bir erkeğin sözle taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine iki ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Ailelerin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgasını görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Kadını taciz ettiği öne sürülen kişinin, kavgayı ayıran polise direndiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Kavga sırasında hafif yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

10:25
