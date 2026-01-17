Kağıthane'de Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Kağıthane'de bir kişinin park halindeki aracında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel'in (26) park halindeki 34 HUB 246 plakalı aracında beklerken, yanında duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ölmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, söz konusu olayda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Olay
Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde Burak Tunçel (26), park halindeki 34 HUB 246 plakalı aracında beklerken, yanına duran başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, 2 şüphelinin ateş açtıktan sonra araçlarına binerek uzaklaştıkları anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.
