Kağızman'da cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, Kovid-19 dolayısıyla ana caddeleri önce yıkayıp temizliyor, daha sonra ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Dünyada yayılan koronavirüsün küresel sorun haline geldiğini ifade eden Yıldız, "Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilçemizde uygulamak için ilk günden itibaren yoğu çaba sarf ettik.

Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki kurduğumuz ekiple yoğun bir çaba sarf ederek dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yıldız, cadde ve kaldırımları yıkayıp dezenfekte ettiklerini ve vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını anlatarak, "Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere sokağa çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah bu süreci halkımızın desteği ve duyarlılığıyla hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.