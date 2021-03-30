Kahramankazan'da "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" adlı yaya geçidi trafik uygulaması Kahramankazan'da da yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" adlı yaya geçidi trafik uygulaması Kahramankazan'da da yapıldı. Uygulamaya Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yaya geçidi trafik uygulaması Hamdiye Ünlü İlkokulu ve ilçe merkezinde trafiğin yoğun olduğu yaya geçitlerinde yapıldı. Ellerinde "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "Yaya geçidi kullan", "Öncelik yayanın öncelik hayatın", "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere yaya geçidi kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Protokol mensupları çocukların ellerinden tutarak birlikte yaya geçidinden karşıya geçti. Uygulamada trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı. Kaymakam Engin Aksakal sürücüleri uygulama hakkında bilgilendirdi. Uygulama sonrası Kaymakam ve beraberindekiler esnafı ziyaret ederek Kovid-19 denetimi yaptı.

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