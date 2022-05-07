Kahramanmaraş'ta balık tutmaya çalışırken suya düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta balık tutmaya çalışırken suya düşen kişi boğuldu

07.05.2022 13:52
Kahramanmaraş'ta balık tutmaya çalışırken suya düşen kişi boğuldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, balık tutmaya çalışırken Ceyhan Nehri'ne düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sadi Özcan (40) arkadaşlarıyla Karadutlu Mahallesi kırsalından geçen Ceyhan Nehri'ne balık tutmaya gitti.

Özcan, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek suya düşüp bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Özcan'ın cesedine ulaşıldı.

Cenaze, Göksun Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kahramanmaraş, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta balık tutmaya çalışırken suya düşen kişi boğuldu - Son Dakika


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