Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Başkanlar Mazbatalarını Aldı

Kahramanmaraş'ta Başkanlar Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Hayrettin Güngör ile merkez Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Necati Okay mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Hayrettin Güngör ile merkez Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Necati Okay mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Güngör, Mahçiçek ve Okay'a mazbatalarını, adliyede düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Şeker verdi.

Daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Büyükşehir Belediyesine geçen Güngör, personel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, yeni bir göreve başladıklarını belirterek, başta AK Parti ve MHP teşkilatları olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Süreci kırmadan, dökmeden atlattıklarını anlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Biz oy veren ve vermeyen bütün hemşehrilerimizin başkanı olacağımıza söz vermiştik. Bu sözümü tekrarlıyorum. Biz herkesin belediye başkanı olacağız. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Kırmadan, dökmeden birleştirici bir ruhla, partimizin ilkeleri çerçevesinde bu süreci yürüteceğiz. Bizim çalışmamız lazım. Sizin hakkınızı korumamız lazım. Bu şehrin ihtiyaçların yerine getirmemiz lazım. Yine görüşeceğiz ancak tebrikleri kısa tutmak istiyoruz. Her zaman ulaşılabilir olacağız. Bize ulaşacaksınız."

Güngör, 10 Nisan'ın doğum günü olduğunu belirterek, mazbatasını böyle bir günde almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görevi devreden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç ise Güngör'e çalışmalarında başarılar diledi.

Erkoç, Güngör'e belediye başkanlığı mührü ile TBMM tarafından verilen "Kahraman" unvanının beratı ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nın saklandığı özel kasanın anahtarını teslim etti.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katıldığı törende Güngör, tebrikleri kabul etti.

Programın ardından, Güngör'ün genel sekreterliğini yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nden belediyeye hibe edilen 6 iş makinesinin de anahtar teslimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:17 Kaynak: AA
Hayrettin Güngör, AK Parti, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Başkanlar Mazbatalarını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]