Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanan 3 genç 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan M.K, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede buluşan bir grup gencin başlattığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında üzerindeki tüfekle 3 kişiye ateş açan M.K., olay yerinden kaçtı.

Kahramanmaraş 'ta bir grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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