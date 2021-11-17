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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti

17.11.2021 18:20
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı makamında kabul etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı makamında kabul etti.

Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye ve dünyada önemli görevler yürüttüğünü belirtti.

Kocalar ise AA'nın çalışmaları hakkında Coşkun'a bilgi verdi. Ziyarette Kocalar, AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" kitabını Coşkun'a takdim etti.

Öte yandan Kocalar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na da ziyarette bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Kerem Kocalar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti - Son Dakika
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