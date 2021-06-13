Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık

Dün akşam Danimarka ve Finlandiya maçında aniden yere yığılan Christian Eriksen'in sahada beş dakika kalbinin durdu ve yapılan müdahale sonrası kalbi tekrar çalıştırıldı.

KALP SORUNU OLAN OYUNCULARA YASAK

İngiltere'nin önde gelen kalp doktorlarından Dr Scott Murray, Daily Mail gazetesine yapığı açıklamada şu an için Eriksen'in sağlık açısından kariyerine devam edip edemeyeceği hakkında kesin bir şey söylenemeyeceğini fakat İtalya yasaları sahada futbolcu ölümlerinin önünde geçmek için kalp rahatsızlıkları olan oyuncuların oynamasını yasakladığını belirtti. Bu nedenle resmi kayıtlara Eriksen'in 'kalbi durdu' şeklinde ifadenin işlenmesi halinde İtalya'daki kariyerinin kesinlikle biteceğini söyledi. Dr Murray , Eriksen'in futbol oynadığı İtalya'nın dünyanın en iyi kalp tarama sistemine sahip olduğunu fakat buna rağmen Eriksen'in kalp problemi yaşaması durumun, ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunu gösterdiğini belirtti.

20 YILDIR BU YASA UYGULANIYOR

İtalya'da kalp sorunu olan futbolcuların oynamasını engelleyen yasa 20 yıl önce hayata geçti.Eriksen'deki kayıt, kalp durması şeklinde işlenirse bu yasa mecburen devreye girecek.

NASIL YERE YIĞILDI?

Eriksen, maçın ilk yarısının bitmesine üç dakika kala yere taç çizgisinin yakınında yere yığıldı. İlk müdahaleyi takım arkadaşı Kjaer yaptı. Kaptan Kjaer, Eriksen'in dilinin içeri kaçmasını engelledi. Eriksen'in ilk müdahaleler sonrası bilinci yerine geldi, ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Eriksen'in kariyerine devam etmesini riskli buluyor. Kayıtlara da durma şeklinde ifade geçirilmesi halinde İtalya'da top koşturamayacak. Önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek.