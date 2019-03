''Kalıcı Hizmetleri Şehrimizin İnsanına Kazandırdık''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başisekele Damlar Camii Dernek Başkanı Hüseyin Serim, Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşcı ve Gölcük Trabzonlular Dernek Başkanı Hüseyin Çakıroğlu ile yönetimlerini makamında ayrı ayrı kabul etti. Birlikteliklerde hayatın her alanında hizmet üretip, hemşehrilerimizin yaşantısını kolaylaştırmak için 15 yıldır çalıştıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Yarınlar için kalıcı eserler vermeye de gayret ettik. Mutlu insanların yaşadığı bir kent için Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte hareket ettik. Gayretimiz ve çalışmalarımız her daim insanımızın yüzünde tebessüm eksik kalmasın diye oldu" ifadelerini sarf etti.

"HER BİREYLE KOCAELİ'NE HİZMET İÇİN ÇALIŞTIK"

Kalıcı eserler, sadece bugünlere değil, gelecek nesillere de hizmet eder diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin son on beş yılı konusunda konuklara bilgilendirmelerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, "Odalarımızla, derneklerimizle, devletimizin tüm kurumlarıyla velhasıl bu kent için taşın altına elini sokan her bireyle Kocaeli'ne hizmet için çalıştık. Bu eserleri ortaya koyarken toplumların ortak kültürünün gelişmesi için de adımlar attık. Kültürel ve düşünsel birikimini koruyarak yarınlara taşımasına hizmet eden çok amaçlı kalıcı hizmetleri şehrimizin insanına kazandırdık" dedi.

"ÖNEMİNİ HER PLATFORMDA ÖZELLİKLE İFADE ETTİK"

"Her ilçemiz Kocaeli'nin bir özeti gibidir" ifadesini kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yaptığımız yatırımların her birini ilçelerimizin tümünde görmeniz mümkün. Yollar, köprüler, tüneller, mesire alanları, yürüyüş yolları, spor sahaları, kültür merkezleri ve daha niceleri. İnşallah yeni dönemde daha güzelleri olacak. Sivil toplum kuruluşlarımızın önemini her platformda özellikle ifade ettik. Kültürel ve gençlik alanlarında yaptıkları çalışmalar kentimize değer katmıştır, bundan sonra da katmaya devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.