Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonucu Ölen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Sonucu Ölen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı

38 dakika önce

Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Sefercik Köyü Muhtarı Muzaffer Sefercik, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp Krizi Sonucu Ölen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Sefercik Köyü Muhtarı Muzaffer Sefercik, son yolculuğuna uğurlandı.

Filyos Beldesi Sefercik Mahalle Muhtarı Muzaffer Sefercik'in cenazesi bugün öğlen Sefercik mahalle camiinde kılındı. Cenazeye katılanlar arasında Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakam Vekili, ilçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, diğer köy ve mahalle muhtarları, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Filyos Belediye Başkanı Ünal, mahallesinden ölen muhtar Sefercik için şu sözleri sarf etti; "Çok çalışkan bir muhtarımızdı. Merhum muhtarımız Muzaffer Sefercik'in halkı için yaptığı hizmetleri hiç unutmayacağız. Başarılı muhtarımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Sefercik köyü aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:44 Kaynak: İHA

Çaycuma İlçesi, Çaycuma, Filyos, Güncel
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