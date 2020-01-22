Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi - Son Dakika

Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi

6 saat önce

Kaman Belediyesi, Kırşehir yolu üzeri Başköy Köyü yol ayrımında bulunan eski Karayolları Bakımevi binasının bulunduğu alana sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıyor.

Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi, System.String[]

Kaman Belediyesi, Kırşehir yolu üzeri Başköy Köyü yol ayrımında bulunan eski Karayolları Bakımevi binasının bulunduğu alana sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapıyor.


Belediyeye ait arıtma tesisi yanında bulunan hayvan barınağının yetersiz olması ve daha geniş kapsamlı içerisinde veterinerlik hizmetlerinin de verilebileceği bir alan yapmak için çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Necati Çolak, "Sokağa terk edilen hayvanların koruma altına alınması, gerekli tedavileri ve kısırlaştırmalarının yapılarak yaşam ortamı sağlanması ile insanları rahatsız etmemeleri amacıyla eski bakımevinin bulunduğu 25 dekarlık alana içerisinde yavrulu anne bölümü, muayene, ameliyat ve veteriner odası gibi bölümlerin bulunacağı kompleks ve modern bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi oluşturmaya başladık" dedi.


Başıboş hayvanların vatandaşları tehdit etmesinin önlenmesinin yanı sıra sahipsiz hayvanları da kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten ilçe Belediye Başkanı Çolak, "Göreve başladığımız gün ilçemizde ki bu sorunu biliyorduk. İlçemize yakışır ve bölgemize örnek olacak modern bir tesis yaparak Kırıkkale'deki Hayvan Hastanesine götürülmek zorunda kalınan hasta hayvanlar içinde hizmet verilmesini amaçlamaktayız. Doğal yaşam üniteleri de kurularak iç Anadolu bölgesinde örnek bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek
Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaman Belediyesinden, sokak hayvanları için rehabilitasyon projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]