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Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında - Son Dakika

Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında

24.11.2021 11:35

Genetik olarak cilde renk veren "melanin" adlı pigmentin eksikliğiyle ortaya çıkan albinizme sahip bireyler, Kamerun'da büyü ve batıl inanç tehdidi altında yaşıyor.

Genetik olarak cilde renk veren "melanin" adlı pigmentin eksikliğiyle ortaya çıkan albinizme sahip bireyler, Kamerun'da büyü ve batıl inanç tehdidi altında yaşıyor.

Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme problemleri de yaşayabiliyor. Bu bireyler "albinos" olarak da adlandırılıyorlar.

Albinizm, dünyada her 17 bin kişiden birinde, Sahra Altı Afrika'da ise her 5 bin kişiden birinde görülüyor.

Farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalan albinoslar, Kamerun'da ise çok daha şiddetli bir ayrımcılığa maruz kalıyor.

Büyüye ve batıl inançlara sıkça rastlanan Kamerun'daki albinosların korkulu rüyası, büyücüler.

Bazı yerel geleneklerde albinosların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyor.

Bu nedenle albinoslar zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından şiddete maruz kalabiliyor.

Bazı yerel geleneklerde albinosların kesilen uzuvlarıyla yapılan iksirlerin şifalı olduğuna inanılıyor.

"Karaborsada albinosların uzuvları 15 ile 30 dolar arası satılıyor"

Kamerun'da Albinosların Tanıtımı Derneği Başkanı Kakmeni Wembou Raphael, AA muhabirine, Kamerun'da albinosların karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı.

Kamerun'da ayrımcılığın çok yaygın olduğunu, albinizmin tanınmadığını belirten Raphael, albinos çocukların korku içinde büyüdüğünü ifade etti.

Raphael, bütün Sahra Altı Afrika'da olduğu gibi Kamerun'da da albinosların uzuvlarının sihirli olduğuna; bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inananların olduğunu ve bu sebeple albinosların kaçırılıp organlarının kesildiğini söyledi.

Kamerun'da toplumun albinosları hayalet, büyücü, şarlatan ya da lanetli olarak değerlendirdiğinin belirten Raphael, "Karaborsada albinosların uzuvları 15 ile 30 dolar arasında satılıyor." dedi.

Raphael, "Anneme beni tavan arasına koymasını söylediler. Biz Afrika'da mısırlarımızı tavan arasında kuruturuz. Tekrar siyaha dönüşeyim diye, beni mısırları kuruttukları tavan arasına koymak istediler." diye konuştu.

"Herkes benim lanetli olduğumu düşünüyor"

Yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamayan ilkokul öğrencisi Douangni Sandrine de kimsenin kendisiyle arkadaş olmak istemediğini, hep yalnız kalmak zorunda kaldığını belirterek "Herkes benim lanetli olduğumu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Albino Njoko kom Sandra ise "Ailem beni reddetti. Ailem beni görmek istemiyor. Albinos olduğum için ne yaparsam yapayım dikkate almıyorlar. Onların gözünde hiç saygınlığım yok." dedi.

Tarih öğretmeni Chamga Rostand, artık eskisi kadar kaçırılma ve öldürme olayı yaşanmasa da hala bu ritüellerin devam ettiğini belirtti.

Rostand, "Çöp kutusunun yanında albinos bir kız çocuğunun cesedini bulduk. Cesedin yarısı yoktu. Kesinlikle cesedin yarısı büyücülerin ritüelleri için kullanıldı. Çünkü onlar albinos birinin uzvunu keser ve inşaatın temeline atarsa, evin bereketli olacağına, evi birçok kişinin kiralamak isteyeceğine ve kiracıların çok para vereceğine inanıyorlar." diye konuştu.

Sahra Altı Afrika'da albinosların yüzde 80'i cilt kanserinden ölüyor

Yaşadıkları toplumsal sorunların yanı sıra hassas ciltlere sahip albinoslar, kendilerini güneşten korumadıkları takdirde kolaylıkla cilt kanserine yakalanıyorlar.

Afrika'da neredeyse 365 günün güneşli olduğunu belirten Raphael "Sahra Altı Afrika'da albinosların yüzde 80'inin kanserden dolayı hayatını kaybettiğini vurguladı.

Raphael ülkedeki birçok albinosun yüksek fiyatlardan dolayı güneşten koruyucu kreme ulaşamadığının altını çizdi.

Albinosların düzenli sağlık kontrolleri, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu kremlere erişimi, yaşamlarını sağlıklı devam ettirebilmeleri açısından önem taşıyor.

Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında
Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında
Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında
Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında

Genetik, Kamerun, Afrika, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun'da albinoslar büyü ve batıl inançlar yüzünden tehdit altında - Son Dakika
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