Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Malatya TSO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Malatya TSO'ya ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Malatya TSO'ya ziyaret

1 saat önce

Bir dizi program için Malatya'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya Ticaret Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Malatya TSO'ya ziyaret, System.String[]

Bir dizi program için Malatya'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya Ticaret Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.


TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a kentin ticari yapısı ile ilgili bilgiler aktırıldı. Ziyarette konuşan Malkoç Malatya'nın turizm, tarım ve hayvancılığının yanı sıra sanayisinin de çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, " Türkiye'nin yıldızı parlayan illerinden Malatya'nın biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Biz de kamu denetçiliği kurumu olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu. Malatyaspor gibi Malatya kentinin de Süper Lig'de olması gerektiğine vurgu yapan Malkoç, "Malatya'nın ticaret, sanayisi, turizmi ve kültürü de daha da ileride olmasını bekliyoruz. Bu konuda biz de elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ise "Sayın Malkoç ve ekibinin Malatya'mıza ziyareti artı puan olarak gelecektir. Malatya'nın sorunlarını, dilimizin döndüğü, elimizden geldiğince anlatmaya ve gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Şeref Malkoç, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü
Irak hükümeti, ülkede tansiyonu düşürmeyi amaçladığı 'ikinci paket'i duyurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Malatya TSO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]