Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Malatya TSO'ya ziyaret

Bir dizi program için Malatya'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya Ticaret Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.



TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a kentin ticari yapısı ile ilgili bilgiler aktırıldı. Ziyarette konuşan Malkoç Malatya'nın turizm, tarım ve hayvancılığının yanı sıra sanayisinin de çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, " Türkiye'nin yıldızı parlayan illerinden Malatya'nın biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Biz de kamu denetçiliği kurumu olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu. Malatyaspor gibi Malatya kentinin de Süper Lig'de olması gerektiğine vurgu yapan Malkoç, "Malatya'nın ticaret, sanayisi, turizmi ve kültürü de daha da ileride olmasını bekliyoruz. Bu konuda biz de elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ise "Sayın Malkoç ve ekibinin Malatya'mıza ziyareti artı puan olarak gelecektir. Malatya'nın sorunlarını, dilimizin döndüğü, elimizden geldiğince anlatmaya ve gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA