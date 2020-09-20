Kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden S.C.Ş. idaresindeki 14 AAC 009 plakalı kamyonet, Çivril Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:31 - Kaynak: AA
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