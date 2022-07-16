Yangın, saat 16.30 sıralarında, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında çıktı. Konya'dan Kayseri 'ye kuru pasta taşıyan Arif Ünlü (55) yönetimindeki 51 AV 897 plakalı kamyon, seyir halindeyken kasasındaki malzemeler belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden Ünlü, kamyonu emniyet şeridine park edip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, kamyonun tamamen yanmaması için iş makinesiyle kuru pastalar boşaltıldı. Alevler, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA

Kayseri, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KURU PASTA YÜKLÜ KAMYONUN KASASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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