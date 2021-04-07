'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz - Son Dakika

'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz

07.04.2021 17:40

Partisinin grup toplantısında "Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. İsteseniz istemeseniz de başlıyoruz. Temeli yazın atacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İBB Başkanı İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi. İmamoğlu, "Birçok şeyde bazen tek bir insanın karar almaya çalıştığı modellerin ötesinde, hakla inatlaşarak proje geliştirmeye dönük hamleler yapmaya çalışan anlayışın tam tersine, demokrasinin katılımcılık modelini en üst seviyeye taşıma anlayışı içinde yol yürüyoruz" dedi.

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Müjdeyi vermek istiyorum" diyerek, "Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. İsteseniz istemeseniz de başlıyoruz. Kanalın iki yakasına 500 bin nüfuslu şehir kurulacak. Temeli yazın atacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine Ekrem İmamoğlu, videolu yanıt verdi. İmamoğlu, "'İstanbul'un en çok neyine güveniyorsunuz' diye sorsanız, 'Ben, İstanbul'un 16 milyon insan kaynağına güvenirim' derim. Hiçbir şeyi halka sormayan, hiçbir şeyi danışmayan, birçok şeyde bazen tek bir insanın karar almaya çalıştığı modellerin ötesinde ve hatta daha da ötesi, hakla inatlaşarak proje geliştirmeye dönüp hamleler yapmaya çalışan anlayışın tam tersine, işte bu zengin insan kaynağından faydalanan bir modelle, demokrasinin o katılımcılık modelini en üst seviyeye taşıma anlayışı içinde yol yürüyoruz" diye konuştu.

"HESAP VERMEKLE MÜKELLEFİZ"

Yönetim anlayışlarının "denetlenebilirlik" temelli olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Biz, seçilerek geldik. Görev süremiz boyunca da başta halkımıza ve kamunun diğer denetçi kurumlarına hesap vermekle mükellefiz" dedi.

"HERKESİN İÇİNDE OLDUĞU MODELLE BAŞARILI YÖNETEBİLİRİZ"

İmamoğlu, bu anlayışla kamuoyunun karşısına çıkıp, her 6 ayda bir hesap verdiklerini hatırlattı."İstanbul kentinin, hiçbir konusunun vatandaştan uzak olmasına asla tahammülümüz yok" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tam aksine; her konunun İstanbul halkıyla paylaşılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Kararların, ne yazık ki bazen bir kişinin dudaklarının arasından çıktığı şekliyle değil ya da bir avuç insanın oturup karar verdiği bir modelle değil, akışlarını iyi dizayn ettiğinizde, nitelikli insan kaynağının bulunduğu böylesi bir kentte, herkesin sürecin içinde olduğu bir modelle bu kenti, gayet başarılı bir biçimde yönetebiliriz. Buna inanıyoruz. Bütün örnekleri sergilediğimizde, demokratik yönetim anlayışımızı, sadece bu kentte değil, dünyaya örnek olacağını ve başta ülkemizin demokrasisine de ciddi katkı sunacağını görüyorum" diye konuştu.

'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz
Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz

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Son Dakika Ekonomi 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz - Son Dakika Ekonomi


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