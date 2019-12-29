Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet E. (48) idaresindeki 78 AAF 046 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, vinçle bulunduğu kanaldan çıkarıldı.

Bu arada yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ergenekon Mahallesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:39 Kaynak: AA
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