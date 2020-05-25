Kapadokya en sakin bayramını yaşıyor - Son Dakika

Türkiye'nin, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanınan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin bayramını geçiriyor.

Dini ve milli bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Kapadokya'da, bu bayram uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik dikkati çekiyor.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği alanların başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı mevkisi, Zelve Ören Yeri, Uçhisar ve Ortahisar kaleleri ile özellikle bayram tatillerinde vatandaşların ilgi göstermesi nedeniyle kontrollü geçişe izin verilen Avanos ilçesindeki tarihi asma köprü, en sakin bayramını yaşıyor.

Hareketliliğin minimuma indiği bölgede, sahiplerince otlanmaları için araziye bırakılan atlar ve sokak hayvanları ise ilginç görüntüler oluşturuyor.



Kapadokya'yı geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 122 bin 82, mayıs ayı boyunca ise 333 bin 655 kişi ziyaret etmişti.