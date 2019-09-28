Son Dakika Haberleri: Kar Kaplanları Kaymakam Koşal ve Başkan Hayali'yi Ziyaret Etti
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Kar Kaplanları Kaymakam Koşal ve Başkan Hayali'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren "Kar Kaplanları" Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ı ve Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'yi makamında ziyaret etti.

Kar Kaplanları Kaymakam Koşal ve Başkan Hayali'yi Ziyaret Etti, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren "Kar Kaplanları" Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ı ve Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'yi makamında ziyaret etti.


İlçede özellikle kış sezonunda faaliyet gösteren Kar Kaplanları Kurucu Yöneticileri Muhammed Ali Koçak ve İsmail Doğru Kaymakam Koşal'ı ve Başkan Hayali'yi makamında ziyaret ederek, İlçe hakkında özellikle kış sezonu ile ilgili istişarede bulundular. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, bu kuruluşların memleket meselelerinde ortak hareket etmesinin büyük yararı olacağını belirtti. Koşal, birlikte ilçemiz için güzel çalışmalar yapmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.


Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ilçe adına her türlü desteği sunacağını belirterek ziyaretleri için Kar Kaplanları yöneticilerine teşekkür etti. - KARS

Muhammed Ali, Harun Hayali, Sarıkamış, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
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