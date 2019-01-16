Kar Yağışı Sonrası Havadan Görüntülenen Dursunbey'de Kartpostallık Görüntüler
1 saat önce
Kar yağışı sonrası havadan görüntülenen Dursunbey'de kartpostallık görüntülerBALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesi beyazlara büründü.
Kar
yağışı sonrası havadan görüntülenen Dursunbey
'de kartpostallık görüntüler
BALIKESİR - Balıkesir
'in Dursunbey ilçesi beyazlara büründü. İlçenin güzelliği drone ile havadan görüntülendi.
Dursunbey'de yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava dalgasının ardından dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa süre içinde beyaza bürüdü.
Kar yağışının ardından belediye ekipleri gerekli önlemleri alırken, bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin özverili çalışması ile trafiğe açılan yollarda buzlanma meydana gelirken, ana artellerde tuzlama çalışmaları da yapıldı.
Kar yağışı sebebi ile taşımalı eğitim ve 12 kırsal mahalle okulunda eğitime ara verilen ilçede kar manzarası drone ile görüntülendi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak
Türkiye'nin Donan Tek Gölünde Kartpostalllık Görüntüler
Karakışın Esir Aldığı Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi
Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var