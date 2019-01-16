Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Sonrası Havadan Görüntülenen Dursunbey'de Kartpostallık Görüntüler

Kar Yağışı Sonrası Havadan Görüntülenen Dursunbey'de Kartpostallık Görüntüler

1 saat önce

Kar yağışı sonrası havadan görüntülenen Dursunbey'de kartpostallık görüntülerBALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesi beyazlara büründü.

Kar yağışı sonrası havadan görüntülenen Dursunbey'de kartpostallık görüntüler

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesi beyazlara büründü. İlçenin güzelliği drone ile havadan görüntülendi.
Dursunbey'de yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava dalgasının ardından dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa süre içinde beyaza bürüdü.
Kar yağışının ardından belediye ekipleri gerekli önlemleri alırken, bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin özverili çalışması ile trafiğe açılan yollarda buzlanma meydana gelirken, ana artellerde tuzlama çalışmaları da yapıldı.
Kar yağışı sebebi ile taşımalı eğitim ve 12 kırsal mahalle okulunda eğitime ara verilen ilçede kar manzarası drone ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

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