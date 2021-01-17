Kar yağışı virüsü unutturdu...Kar üzerinde horon oynadılar - Son Dakika

Bursa'da kar yağışı korona virüsü ve sosyal mesafeyi unutturdu. Bir grup genç karlar üzerine horon oynarken, bir grup genç ise ATV araçlarıyla kar safarisi yaptı.

Bursa'da etkili olan kar yağışını, kısıtlama sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinden seyrederken bazı vatandaşlar ise sokaklarda keyfini çıkardı. Nilüfer ilçesinde bir grup genç sosyal mesafeyi ve kısıtlaması unutarak karlar üzerine müzik eşliğinde horon oynadı. Yıldırım ilçesinde bir grup genç ise ATV araçlarıyla karlar üzerinde safari yaptı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

-İHA-