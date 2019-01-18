Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu- Eceabat devlet yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları sebebiyle tek yön trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz- Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Seydişehir- Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Anamur- Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar devlet yolunun 49-50 ve 68-71. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşhane- Bayburt (Pirahmet ile Bayburt arası) devlet yolunun 0-2 ile 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendirilerek tek şeritten sağlanıyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Edremit yolunun 46. kilometresinde, İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde birer şeritten devam ediyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Gökova, Eceabat, Gelibolu, Köyceğiz, Güncel
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