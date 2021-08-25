Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı- Gümüşova bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor. Trafik yoğunluğuna göre söz konusu faaliyetler 22.00-06.00 saatlerine kaydırılabiliyor.

İnegöl-Domaniç- Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta- Yalvaç yolunun 37-60. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa- Borçka yolunun 12. kilometresindeki Cankurtaran Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılan iletişim sistemi montaj çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İslahiye-Hassa- Kırıkhan yolunun 24-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pamukyazı-Selçuk- Ortaklar yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Batman-Midyat yolunun 36. kilometresindeki Hasankeyf-2 Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sol bölüm trafiğe kapatıldı. Köprüde ulaşım sağ kesimden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Belören- Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 44-54. kilometrelerinde (Kavak ilçe çıkışı- Karadağ Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.