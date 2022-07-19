İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Safranbolu Yukarıçiftlik Köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan incelemelerin ardından M.Y. (47) ve M.K.(47) isimli şahıslar kazı sırasında suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör, kazma, sırt çantası, bıçak, detektöre ait piller ve kuru sıkı tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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