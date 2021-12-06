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Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı - Son Dakika

Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

06.12.2021 15:21
Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı.

Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri ve sendika üyeleri ile aile yakınları, Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Değirmenci, yaptığı konuşmada, Türker'in kendilerine emanet ettiği Hak-İş ve Özçelik-İş Sendikasının, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve sendikası olması yolunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Gelecek nesillerin Metin Türker'i unutmaması için Hak-İş Sendikasındaki bir eğitim salonuna Türker'in ismini verdiklerini belirten Değirmenci, "Her gittiğimiz yerde onun tecrübesinden faydalanarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Törenin ardından Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesince kentteki bir alışveriş merkezinde Türker adına fotoğraf sergisi açıldı.

Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

Kardemir Karabükspor, Sendika, Karabük, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı - Son Dakika


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