Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim programından faydalanan Mimar Sinan Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Gamze Nur Erdoğan'ın karnesini verdi.

Gürel, eşi Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve öğretmenler ile Erdoğan'ın evine gitti.

Gamze Nur'un eğitimi hakkında öğretmeninden bilgiler alan Vali Gürel, öğrenci ile yakından ilgilenerek "Takdirname" almaya hak kazanan Gamze Nur'u karnesi için tebrik etti, çeşitli hediyeler verdi.

Ayrıca Özlem Aras Gürel, aynı programdan yararlanan Şehit Cevdet Çay Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Sedanur Yılmaz ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Merve Ersöz'ü de evinde ziyaret ederek karnelerini verdi.

Minik öğrenciler ilk kez karne heyecanı yaşadı

Karabük Belediyesinin 7 Sosyal Yaşam Merkezindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş grubundaki 185 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Şirinevler, 75. Yıl, 100. Yıl, Kurtuluş, Fatih, Atatürk ve Karabük mahallelerindeki kreşlerde eğitim gören 185 öğrenci bugün düzenlenen törenle ilk yarı karnelerini aldı.



Karne törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, mahalle muhtarları, öğretmenler ve veliler katıldı.



Öte yandan karne törenine katılan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere polisin görevleri, asayiş ve trafik gibi konularda bilgiler verirken, öğrencilere değişikler hediyeler dağıttı.

Safranbolu'da Lostra Salonu açıldı

Safranbolu Belediyesi, ayakkabı boyacılığının daha iyi şartlarda yapılabilmesi için Lostra Salonu'nu törenle açtı.

Açılışa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, İyi Parti İlçe Başkanı Bilal Aslan, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Esnaf Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Deniz, ayakkabı boyacıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, "Mutluyum, neden mutluyum: seçim çalışmalarında söz verdiğimiz sosyal işlerle yapmayı planladığımız projeleri tek tek hayata geçirmeye başladık." dedi.



Projelerden bir tanesinin çorba ikramı olduğunu kaydeden Başkan Köse, "Bu hafta başı itibari ile hem camilerde hem de üniversitemizin önünde ikramlarımıza başladık." diye konuştu.

Ayrıca Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili nedeniyle bazı özel okullarda öğrencilere karnelerini dağıttı.