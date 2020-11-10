Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan 50 motorlu hasta karyolasını hastaneye kazandırdıklarını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya örnek olan, pandemi ile mücadelede araç ve gereç yönündeki donanımlı sağlık alt yapısıyla her zaman büyük takdir almıştır." denildi.

Karabük milletvekilleri olarak ilin hizmetlerden istifade etmesi için çalışma yaptıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil ihtiyacı olan toplamda 275 bin lira tutarındaki 50 motorlu hasta karyolasını hastanemize kazandırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Baylan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) gösterdiği hassasiyetten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KARDEMİR'in yeni yönetimine güvendiklerini belirten ve bazı taleplerde bulunan Baylan, yeni yönetime görevinde başarılar dileyerek destek olacaklarını ifade etti.