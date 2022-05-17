Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

17.05.2022 16:06
Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, salgın nedeniyle iki yıl ara verdiği Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasını yeniden başlattı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, salgın nedeniyle iki yıl ara verdiği Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasını yeniden başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilk olarak Namık Kemal Mahallesi'ni ziyaret eden Vergili'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal eşlik etti.

Muhtar Adnan Kuş'tan mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Vergili, daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi.

Namangan Enstitüsü ile KBÜ arasında akademik iş birliği protokolü imzaladı

Özbekistan Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamatkarimov, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ziyarette, Polat ve Mamatkarimov eğitim ve araştırmada uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve pekiştirmek konusu başta olmak üzere iki üniversite arasında akademik iş birliği konularını içeren protokole imza attı.

Protokol imza törenin ardından iki üniversite rektörü birbirine hediye takdim etti.

Belediye Başkanı Köse kreş inşaatında incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Gündüz Çocuk Bakımevi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan wKöse, bakımevinin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Mahallesi, Rafet Vergili, İrfan Kartal, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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