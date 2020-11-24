Karacasu pidesi, tescillendi - Son Dakika

Karacasu pidesi, tescillendi

24.11.2020 10:03
Karacasu pidesi, tescillendi, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinin meşhur pidesi, coğrafi işaret almaya hak kazandı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinin meşhur pidesi, coğrafi işaret almaya hak kazandı. Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Töz, "Pidenin anavatanı Karacasu'dur. Türkiye'de nereye giderseniz gidin usta Karacasu'dandır. Bizim buraya özgü yuvarlak pideyi başka yerde yapamazlar" dedi.

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ile pideci esnafının desteğiyle 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na kentin meşhur pidesi için 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' başvurusunda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu, 17 Eylül'de başvuruyu onayladı. Coğrafi işaret belgesini alan Karacasu pidesi, başta esnaf olmak üzere kent sakinlerini memnun etti.

'PİDENİN ANAVATANI KARACASU'DUR'İlçedeki 8 pideciden Halil İbrahim Erikci, "Pidenin tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Ben pideci olarak 41 yıllık esnafım. Çok sayıda pide çeşidi var. Müşterinin isteğine göre değişiyor. Kıymalı, kıymalı yumurtalı, peynirli, peynirli yumurtalı, kuşbaşılı, yuvarlak kıymalı, lahmacun ve istendiği zaman ıspanaklı bile yapıyoruz. Bizim pidenin farklılığı ustalarından, suyundan ve havasından kaynaklanır" dedi.Halil İbrahim Erikci'nin oğlu İbrahim Erikci ise "Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın verdiği destekle ve ADÜ'nün katkılarıyla pide patentini aldık. Çok mutluyuz" dedi.Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Töz de "Coğrafi işaret başvurusunu, bizden önceki oda yönetimi gerçekleştirmiş. Biz de seçildikten sonra işin takibini bırakmadık. Bu işte en büyük emeği olan kişi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Taşdelen'dir. Pidenin anavatanı Karacasu'dur. Türkiye'de nereye giderseniz gidin usta Karacasu'dandır. Bizim buraya özgü yuvarlak pideyi başka yerde yapamazlar. Pidenin buradaki geçmişi en az 200 yıllıktır. Bunu netleştirmek için de araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi
Karacasu pidesi, tescillendi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karacasu pidesi, tescillendi - Son Dakika


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