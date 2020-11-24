Karacasu pidesi, tescillendi - Son Dakika

AYDIN'ın Karacasu ilçesinin meşhur pidesi, coğrafi işaret almaya hak kazandı. Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Servet Töz, "Pidenin anavatanı Karacasu'dur. Türkiye'de nereye giderseniz gidin usta Karacasu'dandır. Bizim buraya özgü yuvarlak pideyi başka yerde yapamazlar" dedi.

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ile pideci esnafının desteğiyle 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na kentin meşhur pidesi için 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' başvurusunda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu, 17 Eylül'de başvuruyu onayladı. Coğrafi işaret belgesini alan Karacasu pidesi, başta esnaf olmak üzere kent sakinlerini memnun etti.