Karadeniz'de hamsi yeniden yükselişte

Karadeniz'de hamsinin azalması, fiyatlarına yansıdı.



Sinop'ta geçen hafta 5 TL olan hamsi, yeniden 10 TL'ye çıktı. Balıkçı Olcay Karabulut, geçen aylarda hamsi avlayan onlarca geminin Sinop'a yönelmesiyle, Sinop açıklarında hamsinin azaldığını ifade etti. Karabulut, "Bu sezon Karadeniz'de hamsi boldu. Hamsi bolluğu bitti, artık son demlerinde diyebiliriz. Av yasağı bitmesiyle hamsi, sezona 20 TL'den başladı, ardından Karadeniz'de hamsinin başlamasıyla 15, 10, 7,5 ve en son olarak 5 TL'ye düşmüştü. Şimdi ise fiyatı yeniden 10 TL'ye çıktı. Önümüz hamsiden yana pek açık görünmüyor. Son zamanları diyebiliriz" dedi. - SİNOP