Karaman'da karantina süresi dolan 483 kişi çam fidanlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Karaman'a, Suudi Arabistan ve İtalya'dan getirilerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra karantina sürecini tamamlayan 483 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından bugün memleketlerine çam fidanları verilerek gönderildi.



Korona virüs salgını sonrası Suudi Arabistan ve İtalya'dan Karaman'a getirilen 483 vatandaş gözlem altına alındı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 483 kişi otobüslerle memleketlerine gönderildi. Otobüslere binmeden önce son sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlara yurt çıkışında görevliler tarafından çam fidanı verildi.



Karantina süreci tamamlanan vatandaşlardan Mustafa Türk, "Karantina sürecimiz çok güzel geçti. Allah bin kere herkesten razı olsun" dedi. Şaban Yıldız ise "Karantina sürecimiz çok iyi geçti. Şuan çok duyguluyum. Allah devletimizden ve milletimizden çok razı olsun. Tüm Karaman halkına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İtalya'da çocuklarının yanından geldiğini söyleyen Çorumlu Nazmiye Demir de, "Bizim memleketimiz cennet bir memleket. Orası çok kötü ve perişan durumdadır. İnsanlar maske ve gidecek doktor bulamıyor. Bu memleket bizim memleketimiz. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KARAMAN