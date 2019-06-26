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Karaman'daki silahla yaralama olayına 2 tutuklama

9 dakika önce

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaman'daki silahla yaralama olayına 2 tutuklama, System.String[]
Karaman'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bektaş S., aralarında husumet bulunan Fuat K. ve Muhammet T. ile bir alkollü eğlence mekanının önünde karşılaştı. Taraflar arasında bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada omuzundan silahla vurulan Bektaş S., alkollü eğlence mekanının bitişiğinde bulunan apartmanın terasından kaçmak isterken, 4'ncü kattan havalandırma boşluğuna düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Bektaş S'yi havalandırma boşluğunda yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs, itfaiye ekibi tarafından düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarılarak ambulansa alındı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bektaş S., burada yapılan tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Fuat K. ve Muhammet T. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
İtfaiye, kavga, Karaman, 3. Sayfa
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