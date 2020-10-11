Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

11.10.2020 10:52
Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda yoğun mesai harcayan ekipler, alt ve üstyapı imalatlarını eşgüdümlü olarak gerçekleştiriyor.

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda yoğun mesai harcayan ekipler, alt ve üstyapı imalatlarını eşgüdümlü olarak gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda hummalı çalışmalar sürüyor. Özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve lojistik için önemli bir güzergahta bulunan kavşak çalışmasında altyapı ve üst yapı çalışmaları birlikte gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın alt ve üstyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatına uygun olarak Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nın da açıklanan takvimde önce tamamlanması bekleniyor. Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nda ekipler, yoğun mesai harcayarak kısa sürede uzun yol alıyor. Proje kapsamında güney yan yolun altyapı ve terasman imalatı tamamlanırken üstyapı imalatlarına başlandı. Kuzey yana yolda 600 metrelik altyapı ve terasman tamamlandı. Üstyapı imalatları ise kısa sürede başlanacak. Kuzey yan yolun kalan 600 metrelik kısmında altyapı ve terasman kazı çalışmaları yapılacak.

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tamamlanmasının ardından bölgenin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak olan projenin kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor.

Kentin trafik yükünü azaltmak için tüm ilçelerde alt ve üstyapı çalışmaları için seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir halkının mağdur olmaması için başlanan projeleri kısa sürede tamamlıyor. Özellikle İzmit'in en işlek caddelerinden biri olan Alemdar Caddesi'ni kısa sürede toplayarak takdir toplayan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Hemen Bitirin" talimatını tüm projelerde uyguluyor. - KOCAELİ

Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Tahir Büyükakın, Karamürsel, Kocaeli, Köprülü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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