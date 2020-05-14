Karantinadaki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.



İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla alınan 14 günlük karantina uygulaması nedeniyle Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.



Kentin girişlerindeki denetimlerde araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.



Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları için uyarıyor.



Bu arada, ilçedeki tedbirler nedeniyle 11 Mayıs'ta açılmasına izin verilmeyen berberler, kuaförler ve güzellik salonları gerekli önlemlerin alınması şartıyla bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Gölbaşı Kaymakamlığı da belediye hoparlöründen ve sosyal medya hesaplarından vatandaşların acil işleri dışında sokağa çıkmamaları gerektiği uyarılarında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gölbaşı ilçe merkezi 6 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.