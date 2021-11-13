Karapınar'da "Ailede Çocuk Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi - Son Dakika

Karapınar'da İlçe Yeşilay Şubesi ile Komek işbirliğiyle "Ailede Çocuk Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele " konulu seminer düzenledi.

Komek Kurs merkezindeki seminere katılan eğitimci yazar Ali Yaylacı, katılımcılar ilgi gösterdi.

Yaylacı, burada yaptığı konuşmada, ailenin önemine dikkat çekerek çocuklarla kurulacak iyi bir iletişim onların sorunlarını çözmede önemli rol oynadığını belirtti.

Gençlik ve öğrenci projeleriyle çocukların istek ve sorunlarına daha kolay ulaşabileceğini aktaran Yaylacı, "Şu zamanda çocuk ve gençlerimizin en büyük sorunu bağımlılık. Çocuklarımızı bu zararlı maddelerden korumak ve bilinçlendirmek toplum olarak hepimizin görevi olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde teknoloji bağımlılığı çocuklarımız olumsuz etkilemektedir.. Çocuklarımıza kendi elimizle verdiğimiz telefon, tablet ve bilgisayarların nasıl bir tehlike olduğunun anne babalar olarak farkına varmamız gerekir. Bu bağımlılıkta evlatlarımız bu cihazlarla vakit geçirmeleri çocukları gerçek hayattan uzaklaştırmakta, aileler olarak çocuklarımız ile iyi diyalog kurup onları anlamalıyız." ifadesini kullandı.