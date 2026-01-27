Karatay'da Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karatay'da Tenis Turnuvası Sona Erdi

Karatay\'da Tenis Turnuvası Sona Erdi
27.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karatay'da düzenlenen tenis turnuvası ödül töreniyle tamamlandı, gençlere spor yatırımı vurgulandı.

Konya'da Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Tenis Kortunda gerçekleştirilen törende, belediye olarak gençlerin sporla yetişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu turnuvanın kazananının, müsabakalara katılan sporcular olduğunu belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan her yatırımın büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla gerek eğitim gerekse spor alanında gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortlarından birini ilçemize kazandırarak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu tür yatırımlar, Karatay'a ve şehrimize önemli katkılar sağlamaktadır. Sporla büyüyen, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise turnuvada mücadele eden sporcuları kutladı.

Törene, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Tenis İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay'da Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Karatay'da Tenis Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.