Karayip ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 200'e, vaka saysı 371 artarak 4 bin 126'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 268'e çıktı.

Küba'da ölü sayısı 31 oldu

Küba'da virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 31'e, vaka sayısı da 61 artarak 923'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 192'ye yükseldi.

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız olan özerk bölge Porto Riko'da da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e, vaka sayısı bin 68'e çıktı.

Bu arada, Karayip Denizi'ne kıyısı olan yaklaşık 10 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, şimdiye kadar 442 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 41 ölüm meydana gelirken, iyileşenlerin sayısı 10'a çıktı.