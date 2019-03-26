Son Dakika Haberleri: Kardemir'de Üretim Artırma Çalışmaları

Kardemir'de Üretim Artırma Çalışmaları

33 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşma yatırımları kapsamında "4. Sürekli Döküm Makinesi" inşaat çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Kardemir'de Üretim Artırma Çalışmaları, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşma yatırımları kapsamında "4. Sürekli Döküm Makinesi" inşaat çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Törende konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, başlanan yatırımın kazasız, belasız tamamlanması dileğinde bulundu.

KARDEMİR'de hedefin 3,5 milyon ton üretim olduğunu hatırlatan Soykan, şunları kaydetti:

"Şirketimizi 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaştıracak yatırımlarımızdan biri olan 4. Sürekli Döküm Makinemizde inşaat çalışmalarını dualarla başlattık. Yapılacak yatırımın KARDEMİR, ilimiz ve ülkemiz sanayisi için hayırlara vesile olmasını dilerim. Makinenin kurulacağı alandaki saha hazırlık ve hol montaj çalışmalarının tamamlanmasından sonra bugün temel inşaatı başlayan 4. Sürekli Döküm Makinemizi, yıl sonunda tamamlayarak devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kurban kesiminin ardından inşaat çalışmaları başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Karabük, Ekonomi
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