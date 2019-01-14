Son Dakika Haberleri: Kardeşini El Arabasıyla Taşıyan Dedeye Çocuklardan Ziyaret

Kardeşini El Arabasıyla Taşıyan Dedeye Çocuklardan Ziyaret

1 saat önce

Adıyaman'da bir ortaokulun öğrencileri, sağlık sorunlarından dolayı yürüyemeyen kız kardeşini el arabasıyla taşımasıyla gündeme gelen Hacı Yıldırım ile kardeşi İmmi Tüten'e ziyarette bulundu.

Kardeşini El Arabasıyla Taşıyan Dedeye Çocuklardan Ziyaret, System.String[]
Adıyaman'da bir ortaokulun öğrencileri, sağlık sorunlarından dolayı yürüyemeyen kız kardeşini el arabasıyla taşımasıyla gündeme gelen Hacı Yıldırım ile kardeşi İmmi Tüten'e ziyarette bulundu.

Kentte tek katlı toprak bir evde yaşayan 74 yaşındaki Hacı Yıldırım'ın, beraber yaşadığı kız kardeşi İmmi Tüten'i el arabasına bindirip maaşını çekmeye götürmesine ilişkin görüntüleri televizyonlarda izleyen Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, yaşlı kardeşleri ziyaret edip yardımda bulunmak istedi.

Bu fikirlerini okul müdürlerine de anlatan öğrenciler, bir hafta boyunca harçlıklarından biriktirdikleri bir miktar parayı, evlerine gidip sohbet ettikleri Hacı Yıldırım ve İmmi Tüten'e teslim etti.

Okul müdürü Hamdi Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta, Yıldırım ve kız kardeşi Tüten'le ilgili haberi izleyen öğrencilerinin kendisine gelerek, harçlıklarını toplayıp aileye yardım etmek istediklerini söylediğini aktardı.

"Öğrenciler ailemize destek olmak istedi"

Zengin, "Öğrenciler, bir haftalık harçlıklarını toplayarak ailemize destek olmak istedi. Yaşadıkları evi gördüğümüzde içimiz burkuldu. Öğrenciler duyarlı bir davranış gösterdi. 42 öğrenciye yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Hacı Yıldırım ise kendilerine yardım eden öğrencilere teşekkür ederek, "Çocukların bizi ziyaret etmelerinden çok mutlu oldum. Bizlere yardım ettiler, Allah razı olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Beyzanur ise haberi gördükten sonra çok etkilendiklerini ve yaşlı kardeşlere yardım etmek istediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Türkiye, Adıyaman, Güncel
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