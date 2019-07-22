Son Dakika Haberleri: Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini yaralayan zanlı sınırda yakalandı
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Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini yaralayan zanlı sınırda yakalandı

30 dakika önce

Yozgat'ta, tartıştığı 2 kardeşi öldürdüğü, 3 yeğenini yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, Sarp Sınır Kapısı'ndan sahte kimlikle geçmeye çalışırken yakalandı.

Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini yaralayan zanlı sınırda yakalandı, System.String[]
Yozgat'ta, tartıştığı 2 kardeşi öldürdüğü, 3 yeğenini yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, Sarp Sınır Kapısı'ndan sahte kimlikle geçmeye çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 Temmuz'da silahla 2 kardeşini öldürdüğü, 3 yeğenini yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlı, "Esat Kına" adına düzenlenmiş kimlikle Türkiye- Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek istedi.
Güvenlik güçlerinin şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede ibraz edilen kimliğin sahte olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlının, yapılan detaylı soruşturmada Yerköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan Hacı Y. olduğu belirlendi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2 kardeşin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olduğu tespit edilen Hacı Y. hakkında işlem başlatıldı.
Olay
İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri, fabrikanın idari kısmında toplantı yaparken işletmenin devri ve taşınması konusunda tartışmıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabeyleri Hacı Y. (63), belindeki silahla kardeşlerine ve yeğenlerine ateş edip kaçmıştı.
Yaralanan Hasan Y. (48), M. Ali Y. (47), Mustafa Y, Murat Y. (25) ve Yıldırım Y. (16), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, kardeşler Hasan Y. ve M. Ali Y, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olaydan sonra kaçan zanlı Hacı Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Sarp Sınır Kapısı, Yerköy, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:15 Kaynak: AA
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